Lokale omroep Avulo Vught stelt op het nippertje uitzendvergunning en subsidie veilig

VUGHT - Net voor de deadline is het de Vughtse lokale omroep Avulo gelukt om vijf nieuwe kandidaten te vinden die het programmabeleid van de omroep gaan bepalen. Volgens de mediawet een voorwaarde om te mogen blijven uitzenden én in aanmerking te komen voor gemeentelijke subsidie.

Avulo heeft zware tijden achter de rug. Een niet te repareren interne crisis leidde er vorig jaar toe dat zowel het pbo (programmabeleidbepalend orgaan) als ruim dertig vrijwilligers én uiteindelijk ook de professionele en als enige betaalde eindredacteur/coördinator de omroep de rug toekeerden.

Nieuwe vrijwilligers

Van Keijzerswaard besloot met nieuwe mensen verder te gaan. Hij kreeg van het Commissariaat voor de Media vier maanden de tijd (29 februari was de deadline) om te zorgen voor een nieuw pbo. ,,Avulo heeft donderdag 27 februari een nieuw programmabeleidbepalend orgaan (pbo) ingediend", aldus Edgar van de Pas, persvoorlichter van het Commissariaat voor de Media. ,,Op dit moment wordt bekeken of het ingediende pbo voldoet. Daarna wordt de gemeenteraad gevraagd te adviseren over de representativiteit van het pbo.”

Quote Maar een goede lokale omroep is belangrijk voor Vught en dat laat ik niet zo maar los Jordy van Keijzerswaard, Voorzitter lokale omroep Avulo

Volgens Van Keijzerswaard is het niet gemakkelijk om nieuwe vrijwilligers te vinden maar is Avulo goed op weg en is er de afgelopen maanden veel gebeurd. Het is volgens hem lastig om met de huidige groep van zo'n vijftien vrijwilligers de hele dag door, op internet, radio en televisie voor nieuws, achtergronden en video's te zorgen. ,,Maar een goede lokale omroep is belangrijk voor Vught en dat laat ik niet zo maar los.”

Subsidie

Hij benadrukt dat meerdere lokale omroepen in de regio het moeilijk hebben en er structureel iets moet veranderen. Hij denkt bijvoorbeeld aan een streekomroep. ,,Voor de subsidie (zo'n 60.000 euro) die we ontvangen, is het moeilijk om aan alle verwachtingen te voldoen", verklaart de voorzitter.

Quote Het is moeilijk om aan alle verwachtin­gen te voldoen Jordy van Keijzerswaard, Voorzitter Avulo

Sinds 2018 krijgt Avulo extra subsidie (drie jaar) voor het maken van lokale televisie. Vooral de SP, PvdA/GL en Gemeentebelangen waren hier groot voorstander van. De lokale omroep zou voortaan verslag doen van evenementen zoals Koningsdag, carnaval of de intocht van Sinterklaas. Daarnaast zouden er verslagen worden gemaakt van de jeugdweek, de IJsbaan Vught, Schatten van Vught en - onder het voorbehoud van het aantrekken van een politiek verslaggever - de gemeenteraadsvergaderingen. Een ambitie waar de afgelopen periode weinig van terechtgekomen is. Op televisie is veel herhaling te zien, op internet vooral nieuws van andere media dat één op één wordt doorgezet en op Avulo-radio klinkt vooral muziek.

Enthousiaste club mensen