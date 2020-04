Lopen herindelingsverkiezingen dit najaar in Boxtel, Haaren, Oisterwijk en Vught gevaar door ‘corona’?

BOXTEL/HAAREN/VUGHT - Ligt er een noodscenario klaar voor de herindelingsverkiezingen dit najaar in Boxtel, Haaren, Oisterwijk en Vught? Wat gebeurt er als de huidige coronamaatregelen langer duren dan voorzien? Henk Krol, fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie 50Plus, stelde minister Knops van Binnenlandse Zaken soortgelijke vragen over de nieuwe gemeente Eemsdelta. Vragen die ook van toepassing zijn op verkiezingen in deze regio.

Haaren wordt per 1 januari 2021 opgeheven en verdeeld over de drie buurgemeenten Boxtel, Oisterwijk en Vught. Voorafgaand dienen herindelingsverkiezingen plaats te vinden. Als de ‘intelligente lockdown’ langer gaat duren dan 1 juni kunnen de lokale volksvertegenwoordigers de verkiezingen minder goed voorbereiden, stelt Krol. ‘En wordt het actieve en passieve kiesrecht van groepen kiezers disproportioneel aangetast.’

Quote Maar het is aan de minister van Binnenland­se Zaken om hier een besluit over te nemen Woordvoerster gemeente Haaren

Volgens een gemeentewoordvoerster is Haaren op de hoogte van de kamervragen van Krol maar gaat zij er vanuit dat de herindelingsverkiezingen, in een 1,5 meter-samenleving, op woensdag 18 november gewoon doorgaan. ,,Maar het is aan de minister van Binnenlandse Zaken om hier een besluit over te nemen.”

Speciale wettelijke regeling

Pauline van Voorst, woordvoerder bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), stelt dat het vanwege ‘corona’ nog te vroeg is om te zeggen of de verkiezingen inderdaad doorgaan of worden uitgesteld. Dat laatste levert volgens haar wel een bijzondere situatie op en is nog niet eerder voorgekomen.

,,Op grond van de Wet algemene regels herindeling dienen herindelingsverkiezingen plaats te vinden voorafgaand aan de feitelijke herindeling. Op dit moment is de wet die de herindeling regelt, nog in behandeling bij de Tweede Kamer. Als de wet voor de zomer is aanvaard, vinden de herindelingsverkiezingen plaats op 18 november. Lukt dit niet dan moet daarvoor een speciale wettelijke regeling worden getroffen.”

Quote Voor zover bekend is het niet eerder voorgeko­men dat herinde­lings­ver­kie­zin­gen zijn uitgesteld Pauline van Voorst, Woordvoerster minister

Maandag 5 oktober is ‘de dag van kandidaatstelling herindelingsverkiezingen’ en moeten politieke partijen hun kandidatenlijst inleveren bij het centraal stembureau. Er hebben zich nog geen nieuwe politieke partijen gemeld. De CDA-afdelingen Haaren en Oisterwijk-Heukelom-Moergestel hebben samen een overgangsbestuur gevormd.