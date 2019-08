Lopers Company stopt na 31 jaar in Den Bosch, met pijn in het hart

Di 20 aug. Na 31 jaar stopt hardloopwinkel de Lopers Company. Het pand is verkocht en de nieuwe eigenaar heeft het huurcontract met de sportzaak opgezegd. ,,Het is heel jammer, want sport is mijn leven", reageert eigenaar Jan Struycken.

De Lopers Company zat de eerste achttien jaar in de Vughterstraat, om daarna nog dertien jaar lang in het huidige pand aan de Verwersstraat te zitten. Daar houdt het nu op 29 september definitief op, zo kondigt Struycken aan. Het winkelpand is namelijk verkocht en de nieuwe eigenaar wil dit zelf gebruik gaan maken. Wie dat is, wil hij nog niet kwijt.

Struycken heeft nog wel gekeken naar een andere locatie in de stad, maar hij kon geen geschikte plek vinden waar hij de laatste jaren tot zijn pensionering nog een grote investering in wilde doen. ,,Het is heel jammer, maar ik heb toch 31 succesvolle jaren gehad met de zaak”, zo zegt de hardloopliefhebber. Bij zijn besluit speelt ook de toenemende internetverkoop en veranderend consumentengedrag een rol, zo vertelt Struycken.

Eerder dit jaar stopte ook al Run and Walk aan de Rijnstraat. Daarmee is er straks nog maar één zaak in Den Bosch over die zich specifiek op hardlopen richt en dat is Run2Day in de Van Berckelstraat.