Losjes gaat in augustus los aan de Oosterplas: ‘Dit is een verademing’

Organisator Robert Hoskam is de dagen al aan het aftellen. Hij heeft wel weer zin in een weekendje festival. ,,Het is een verademing. Ik ben blij dat het allemaal weer op gang komt. Carnaval 2020 is misschien wel het laatste soort festival dat we hebben gehad", zegt hij lachend.

Testen voor toegang? Zou kunnen

Voor Losjes is de Oosterplas bekend terrein. In 2017 was het festival bij die plas voordat het in 2018 naar het Engelermeer ging en in 2019 was het festival op de Tramkade. ,,Maar de Oosterplas past het beste bij dit festival. We gaan meer inzetten op beleving dan op grote artiesten. Als je mensen nu vraagt wat ze écht missen, dan zeggen ze dat ze het missen om een biertje te drinken met vrienden in plaats van vooraan te staan bij een grote artiest.”