Louis vlagt op de Sint-Jan voor lief en leed

Sportpark Zegenwerp Gestel valt ruim half miljoen duurder uit

7:42 SINT-MICHIELSGESTEL - Om sportpark Zegenwerp in Sint-Michielsgestel helemaal duurzaam op te tuigen voor de gefuseerde voetbalclub SCG’18 is 550.000 euro meer nodig dan de 1,1 miljoen die al in de spaarpot zit.