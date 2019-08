Ludieke cao-acties in JBZ mogen van directie

Nieuwbouw­plan ‘Loyolopark’ Vught kan volgens wethouder Pennings niet meer worden aangepast

11:39 VUGHT - Het is volgens wethouder Peter Pennings niet mogelijk om alsnog middeldure seniorenwoningen op te nemen in het nieuwbouwplan ‘Loyolapark’, aan de Loyolalaan in Vught. Dit was een verzoek van belangenorganisatie Ouderen Samen.