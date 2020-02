Ludieke prenten op rolluiken biercafé passen niet bij ‘beschermd dorpsgezicht’ van Vught en moeten weg

Enkele bewoners van het Vughtse centrum waren namelijk niet gecharmeerd van de striptekeningen van de hand van de Vughtse kunstenaar en striptekenaar Jan-Hein Arens. Ze klopten bij de gemeente aan en vonden daar gehoor. De stickers moesten worden verwijderd.

Beschermd dorpsgezicht

Het pand aan het Marktveld waarin café Oud Zuid is gevestigd, valt binnen het ‘beschermd dorpsgezicht’ van Vught, luidt de verklaring van een gemeentewoordvoerster. En voor dergelijke uitingen is een vergunning nodig. ,,Er gelden regels voor dit soort panden. We hebben onderzocht of de situatie gelegaliseerd kan worden en de welstandscommissie om advies gevraagd. Die oordeelde negatief en adviseerde om de afbeeldingen te laten verwijderen.”

Verdrietig

De Jong en Van Noort laten op Facebook weten ‘verdrietig’ te zijn. ‘Helaas, door één klacht uit de buurt, hebben wij de stickers van onze rolluiken moeten verwijderen', schrijven zij. ‘Wij wilden, net als de gemeente, ons centrum levendig maken. De gemeente heeft zich blijkbaar bedacht.’

Quote Gaan we nu onderne­mers beperken in het bedenken van leuke dingen terwijl we dat juist graag willen Aaron Kroot, Vught

Vughtenaar Aaron Kroot zag de vele reacties op sociale media en besloot de petitie ‘Breng de stickers van Oud Zuid terug’ te starten. De petitie is inmiddels door bijna 350 mensen getekend. ,,Het centrum van Vught is van ons allemaal”, oordeelt hij. ,,Ik vind het persoonlijk juist heel creatief. Ook niet aanstootgevend. Gaan we nu ondernemers beperken in het bedenken van leuke dingen terwijl we dat juist graag willen? En luisteren naar de mopperende minderheid terwijl de meerderheid een andere mening is toegedaan. Daarom ben ik de petitie gestart en die gaat harder dan ik had verwacht. Ik heb ook de gemeente om uitleg gevraagd. Ik wil graag weten op basis van welke criteria deze prenten verwijderd moesten worden.”

Geen commentaar

De Jong en Van Noort gaan niet in op verdere vragen over de ontstane commotie. ,,Wij willen verder niets doen met de petitie en/of de reacties op Facebook. De petitie is niet door ons gestart maar door een Vughtenaar. Wij willen hier geen commentaar op geven anders dan dat wij het aantal reacties waarderen.”

Die reacties zijn wisselend. Van ‘sommige bewoners willen van het centrum liever een rustoord maken’ en ‘soms, heel soms schaam ik me voor ons mooie dorp’ tot aan ‘ik persoonlijk vind het ook grappig, maar kan me voorstellen dat het niet mag, beeld je in dat iedereen dit gaat doen, het gaat op een ‘graffiti’ straat lijken en waar leg je de lat met wat wel door de beugel kan en wat niet’.

Doorn in het oog

Kunstenaar en striptekenaar (onder pseudoniem Rozekoekuh) Jan-Hein Arens is de ontwerper van de grappige tekeningen. ,,Ik vind het jammer dat ze weg moesten. Ik vond dat het centrum er juist vrolijker en leuker van werd. Het bracht luchtigheid en was een knipoog naar de ondernemers. Ik kan me ook niet voorstellen dat iemand hier aanstoot aan neemt. Ik heb rekening gehouden met de kleuren en vond het passend in de omgeving. Ik voel me zeer vereerd met alle positieve reacties. De reclame-uitingen van winkels met veelal schreeuwende kleuren mogen wel. Die zijn mij een doorn in het oog. Maar ja, de wet is de wet.”