Luiken van het Puthuis weer open: ‘We waren het vergeten’

‘Vergeten’

Toen de vraag van Bosch Belang vorige week in de mailbox van de gemeente Den Bosch verscheen, konden de ambtenaren en wethouders op het stadhuis zich wel voor hun kop slaan. Want wat bleek? De luiken waren aan het begin van de coronacrisis gesloten om ontmoeten te ontmoedigen, maar daarna is er niet meer aan gedacht om ze weer een keer te openen. ,,We zijn simpelweg vergeten om de luiken weer te openen”, zegt wethouder Roy Geers met een lach.

Sluiting overbodig?

Maar hoe gaat dat nu dan? Want het coronavirus is er nog steeds en nu gaan mensen elkaar dus weer ontmoeten bij de put. Is de sluiting dan overbodig geweest? Nee, zegt de wethouder. ,,In het begin wisten we niet hoe de crisis zich zou ontwikkelen. Dus toen hebben we alles ingezet om ontmoeten te ontmoedigen. Maar de laatste tijd maken we ontmoeten weer mogelijk. En dan hoort de put daar ook bij”, zegt Geers.