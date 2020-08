Luisterend oor over corona in Den Bosch, GroenLinks wil de straat horen

De ‘hearing’ die De Ruiter (samen met andere partijen) wil organiseren gaat onder meer over corona en zorg en onderwijs, wonen, werk en economie, kunst en cultuur, sport en recreatie en mobiliteit. ,,Nee, ik verwacht niet dat we alleen met organisaties en clubs aan tafel zitten die de weg naar de gemeente toch wel weten te vinden en gevonden hebben. Het hangt er natuurlijk ook van af wie we uitnodigen.’’



De bijeenkomst zou in september of oktober gehouden moeten worden. ,,Omdat we er rekening mee willen houden met het bespreken van de begroting 2021 in november. Hoe? Het zou heel goed kunnen dat er tijdens de hearing verrassende oplossingen komen om problemen op te lossen. Ja, dat kan zijn door méér geld ergens in te steken, maar hoeft niet altijd.’’