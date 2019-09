Lustrum Hippe Happenfestival met extra tenten en verwarming

ROSMALEN - Zo’n rampjaar als 2018 kan het toch niet worden, redeneert de stichting Hippen Happenfestival . Dus kijkt ze met vertrouwen naar het komende weekeinde. Aan de boorden van de Groote Wielenplas is dan het vijfde festival met foodtrucks en vertier voor jong en oud.

Vorig jaar moest vanwege de veiligheid de laatste dag van het festival, de zondag, worden geschrapt. Uiteindelijk kwamen er mede daardoor niet meer dan 8000 bezoekers. ,,Veel te weinig om uit de kosten te komen", zegt Adriënne Hazenberg. Zij organiseert met Paul en Marja Hazenberg, Geert Kloosterman en Vera van Alebeek het evenement.

Persoonlijk opgehoest

Er moest dik geld bij. 20.000 euro maar liefst en die hebben de bestuursleden persoonlijk opgehoest. ,,Mensen denken dat we hieraan zakken met geld verdienen. Maar dat is niet de bedoeling. Maar we wilden met z'n vijven wel per se dat deze vijfde editie er kwam. Want om te stoppen met alleen de herinnering van verregende editie 2018, dat is ook niets.”

Dat het festival er nog is, is volgens Adriënne Hazenberg ook te danken aan de leveranciers die zich heel coulant opstelden na de rampeditie. En aan de bijna honderd vrijwilligers die elke keer staan te trappelen om een bijdrage te leveren.

Enorm populair

Het Hippe Happen festival is in een paar jaar tijd enorm populair geworden. De eerste editie trok 12.500 bezoekers, het jaar erop waren het er al 17.500 en de derde aflevering was goed voor 24.000 bezoekers. Dat bood de mogelijkheid om te sparen voor de lustrumeditie. Die spaarpot moest vorig jaar al worden aangewend om de grootste verliezen te dekken. ,,Het was nooit het idee om zo hard te te groeien. Het was en is bedoeld voor inwoners van de Groote Wielen, er is hier niet zoveel in de wijk. Maar het kreeg zo'n goede naam dat er ook veel mensen van buiten de wijk trok.”

Wat omvang betreft dit jaar kleiner, zoals in het begin. ,,Als we zo'n 12.000 bezoekers krijgen, komen we uit de kosten. " In ieder geval zijn er weer 21 foodtrucks met verschillende keukens. En op alle drie de dagen zijn er optredens voor jong en oud. Voor de kinderen is er theater (‘We hebben één theaterwagen minder’), Bling Bling Buffet en Repair Kid. Voor volwassenen is er onder meer een Bingohal. Er is in ieder geval niet bespaard op verwarming en tenten: bezoekers kunnen droog en warm zitten.