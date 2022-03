Lutkie: Een fascist met een groot hart voor zijn medemens

Nederland­se Handboog­bond viert zaterdag met NK Indoor gepast eeuwfeest­je in Bossche Maaspoort

De Griekse god Cupido deed het lang geleden voor de liefde, Robin Hood had er in de middeleeuwen ook een handje van. Sterker nog - niemand heeft het meegemaakt - maar 100 duizend jaar voor Christus werd er waarschijnlijk al met pijl en boog geschoten. Zo oud is de Nederlandse Handboog Bond nog niet, maar zaterdag (5 maart) wordt er in Den Bosch wel het startschot voor het jubileumjaar gegeven omdat de NHB dan precies een eeuw bestaat.

12:13