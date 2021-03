Luxor in Den Bosch wordt het theater voor de grootste Scotch & Soda-winkel ter wereld

DEN BOSCH - Het oude Luxor-theater aan de Hooge Steenweg in de Bossche binnenstad wordt de grootste Scotch & Soda-winkel ter wereld. Het Amsterdamse kledingmerk gaat op 25 maart in het pand beginnen. De twee bestaande vestigingen in Den Bosch gaan sluiten.

Wereldwijd heeft Scotch & Soda 225 winkels en nog 161 zogeheten ‘shop-in-shops’ (letterlijk een winkel in een andere winkel) en daar komen het komend halfjaar nog een kleine dertig verkooppunten bij. In deze maand opent Scotch & Soda winkels in Utrecht, Leidschendam en het Duitse Hamburg. Maar in Frankrijk, Oekraïne, Polen en Zweden opent het bedrijf de komende maanden ook nieuwe winkels, net als in Amerika, Israël, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, India en Australië.

Hooge Steenweg

Maar allergrootste winkel van allemaal komt dus in Den Bosch aan de Hooge Steenweg te staan. De 510 vierkante meters van het in 1919 geopende theater worden benut om dames-, heren- en kinderkleding te verkopen. Daarnaast komt er ‘ontmoetingsruimte’ met een bar, een te reserveren lounge met privé-paskamer en oplaadpunt voor de telefoon.

Volledig scherm De grootste Scotch & Soda komt in Den Bosch te staan © Scotch & Soda

Op dit moment heeft Scotch & Soda al twee vestigingen in Den Bosch. De kledingzaak aan de Markt sluit komende vrijdag en eind september gaat de winkel in de Snellestraat dicht. ,,We zochten een manier om deze twee winkels in één pand te zetten", zegt een woordvoerder van Scotch & Soda. ,,Daarnaast wilden we kinderkleren toevoegen aan het Bossche aanbod", zegt hij.

Ruimte

Voor dit alles heb je ruimte nodig en zo kwam Luxor in beeld. ,,Je hebt minimaal 400 vierkante meter nodig om elke collectie tot zijn recht te laten komen. Maar we wilden ook onze nieuwe winkelinrichtingen laten zien. Deze locatie is uniek, mede omdat het vroeger een bioscoop was. Dit was precies waar we naar zochten en het past bij ons merk. We zijn blij dat we zo'n pand nieuw leven in kunnen blazen.”

Luxor

Luxor heeft, na het zijn van een theater en bioscoop, door de jaren heen verschillende winkels gehuisvest. MEXX zat er jaren in en in 2018 en 2019 zat Sissy Boy in het pand. Daarna zat nog een pop-up store van By-Bar in het gebouw, maar de afgelopen tijd stond oude theater leeg. Scotch & Soda is al een paar weken bezig in het pand, maar tot dinsdag wilde het bedrijf er niks over zeggen.

Volledig scherm De grootste Scotch & Soda komt in Den Bosch te staan © Roel Kuilder

Volledig scherm De grootste Scotch & Soda komt in Den Bosch te staan © Scotch & Soda