Ma Neza vertelt haar verhaal met poëzie en muziek

De woordkunstenaar en performer Ma Neza past niet zo goed in een hokje en dat typeert haar kracht en eigenheid. Hoort ze thuis bij spoken word, poetry slam, hiphop of is ze een zangeres? Ma Neza combineert dit alles op een vanzelfsprekende manier en laat haar eigen stem horen, fluisterend zacht of fel, soms in het Nederlands, soms in het Engels, altijd klankrijk. ‘Ik wil mijn eigen verhaal vertellen, omdat anderen dat niet voor je doen,’ zegt ze veelzeggend.