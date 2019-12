‘Maak van een schouwburg geen dorpshuis, dat is Vught onwaardig’

Yvonne Vos (CDA) had graag gezien dat de mogelijkheid van professionele podiumkunsten was opgenomen in de nieuwe cultuurnota. ,,Een professionele Speeldoos is van meerwaarde voor het culturele leven in Vught én het woon- en leefklimaat. Daar moeten we toch financiële ruimte voor kunnen vinden”, zei ze dinsdagavond tijdens de raadscommissie.

Bescheiden bijdrage

Ook Suzanne van Wiggen van de SP liet weten geen problemen te hebben met een bescheiden bijdrage voor een professionele podiumkunsten in Vught. ,,Anderhalf jaar geleden zaten we in een andere situatie. Het ging ons toen niet zo zeer om het geld maar het feit dat er met het theaterbestuur was afgesproken dat de subsidie gebruikt zou worden voor de amateurs en niet voor de professionele podiumkunsten. Dat gebeurde toch. Daar hadden wij moeite mee. Dat was niet transparant. Nu is er een andere tijd en een ander bestuur.”

D66 vindt volgens raadslid Gemma Wiegant dat het nieuwe bestuur van de Speeldoos de kans moet krijgen om haar eigen koers uit te zetten. ,,In deze cultuurnota komen ze niet verder dan een zalenverhuurcentrum of dorpshuis. Laat ze een eigen verdienmodel opzetten met een nieuwe samenwerkingspartner.”

Los zand

Voor Mark du Maine, fractievoorzitter van de VVD was het klip en klaar. ,,Waar we ooit unaniem waren, is het nu bij enkele partijen los zand. Ik noem het gedraai en dat is uw goed recht maar wij blijven bij ons standpunt. Géén subsidie voor professionele podiumkunsten. Dat moeten we niet willen. Daar zijn we te klein voor. We doen dat niet bij sport, niet bij het bedrijfsleven dus ook niet bij cultuur. De top moet zichzelf maar bekostigen.”

Deur naar professionele podiumkunsten niet dicht

Die mening werd gedeeld door PvdA-GroenLinks en Gemeentebelangen. ,,Wij hebben niets tegen professionele podiumkunsten, integendeel, we vinden het een verrijking maar de subsidie gaat naar de amateurs, niet naar professioneel theater", aldus GB-fractievoorzitter Michel Versteeg. Karin Sprik van PvdA-GroenLinks vulde aan: ,,Ook wij gooien de deur niet dicht maar gaan professionele kunsten niet financieren.”

Over verbouw of sloop sprak men zich nog niet uit. ,,We hebben het pand nog niet in bezit", verklaarde Versteeg. Saskia Mickers, de dochter van de architect van Theater de Speeldoos, pleitte voor behoud van het gebouw. ,,U heeft een parel in handen", opperde ze. ,,Een gebouw dat speciaal voor muziek ontworpen is. U wilt een cultuurtempel afbreken. Ik zou zeggen: waardeer en repareer het.”

Platte speelvloer