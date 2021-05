Maan, Davina Michelle en Racoon in Zomertheater op Pettelaarse Schans. Tent bestemd voor 1200 bezoekers

Sterren­wacht Halley uit Vinkel trots op Songfesti­val­film­pje: ‘Geweldig dat ze ons gekozen hebben’

21 mei VINKEL - Sterrenwacht Halley uit Vinkel schitterde donderdagavond in een van de postcards van het Eurovisie Songfestival. Het introductiefilmpje voor Griekenland werd in april al opgenomen, maar de sterrenwacht moest hun deelname lang geheim houden. ,,Het was fantastisch om onze sterrenwacht eindelijk terug te zien. Echt heel bijzonder!”