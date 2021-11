Maarten en Lindley maken een podcast om Den Bosch beter te leren kennen

UPDATE Tilburgse schilder Michaël de Kok wint Will en Jan van Hoof Kunstprijs Noord-Bra­bant

DEN BOSCH - Michaël de Kok (Hilvarenbeek, 1958), woonachtig en werkzaam in Tilburg, is de winnaar van de Will en Jan van Hoof Kunstprijs Noord-Brabant 2021. De oeuvreprijs werd donderdagmiddag uitgereikt in Het Noordbrabants Museum in Den Bosch.

