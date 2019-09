Maarten van der Weijden haalt bij Dommelbaarzen cheque op voor Foundation

In totaal deden 63 zwemmers mee aan de marathon. Ongeveer de helft daarvan is lid van De Dommelbaarzen, de rest zwemt bij Zegenwerp(Sint-Michielsgestel) en WZV(Waalwijk). "Met z'n allen hebben we vanmorgen en afgelopen nacht grofweg 200 kilometer gezwommen. Dat is een prestatie van formaat", aldus Stanley Derks, voorzitter van de organiserende vereniging. Van alle individuen was de 12-jarige Zenno Timmermans degene die de grootste afstand had overbrugd: 8,4 kilometer. Na afloop nam Van der Weijden de bijbehorende cheque in ontvangst. "Wij garanderen dat elke euro goed wordt besteed. In samenwerking met patiëntenorganisaties zijn 26 onderzoeksdoelen rondom kanker geselecteerd. Verdeeld over twee jaar is nu al bijna 12 miljoen euro binnengekomen. Ik ben tevreden, maar we hebben nog veel meer geld nodig. Alles hangt namelijk af van de behandelmogelijkheden. Ik distantieer me van de oorlogstaal dat iedere kankerpatiënt de strijd moet aangaan tegen kanker. Een patiënt heeft daar namelijk zelf niet of nauwelijks invloed op", sprak Van der Weijden.