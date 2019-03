Maasoevers vol met plastic afval

Gemeente en horeca 'positief’ over aanpak van glas tijdens carnaval

25 maart DEN BOSCH - ‘Best positief’, zo blikt een woordvoerder van de gemeente terug op wat terecht is gekomen van de poging om carnaval gastvrij en glasvrij te laten verlopen. De gemeente heeft de maatregelen onlangs geëvalueerd. Om letsel te voorkomen mochten bezoekers in de Bossche binnenstad geen drank in glaswerk bij zich dragen (wel blik en plastic).