Maaspoort wil permanente verlaging snelheid A2 en A59 naar 100 km: petitie gestart

Dak Wamberg Berlicum gerestau­reerd: ‘Ons werk moet 100 jaar mee kunnen’

8:57 NIEUWKUIJK/BERLICUM - Iemand die in een historisch centrum 'constant' naar boven tuurt? Dat kan zomaar Wim of Thom Verhoeven zijn. Kijkend hoe daken zijn afgewerkt en of er fraaie details zijn. De mannen van loodgieters- en leidekkersbedrijf Walter Verhoeven BV. zijn gespecialiseerd in restauratiewerk, zoals het opknappen van het dak van de Wamberg in Berlicum. ,,Ook nieuw kan mooi zijn."