Maatregelen in centrum Rosmalen: ook het huis van moeder Den Otter (87) wordt dichtgetimmerd

Het zijn bijna allemaal winkelpanden in de Dorpsstraat in Rosmalen. Maar op nr. 44 woont nog gewoon iemand, mevrouw Het is een 87-jarige mevrouw Den Otter. Haar huis is één van de panden die het eerst is dichtgetimmerd met houten platen. ,,We kunnen mijn moeder hier toch niet in haar eentje laten zitten", zegt de dochter terwijk achter haar rug de laatste platen worden vastgeschroefd. ,,We nemen haar in huis, dat is wel zo veilig.”

Volledig scherm Ook terrasmeubilair wordt voor alle zekerheid verwijderd. © Paul Roovers/BD Veilig of onveilig is hét dilemma deze middag. Want wat is er waar van de vele berichten en geruchten over de komst van relschoppers deze dinsdagavond?. ,,Als gemeente hebben we de ondernemers niet geadviseerd om de boel dicht te timmeren", zegt wijkmanager Rutger Janssens op de Driesprong. Ook de wijkagenten en mensen van stadstoezicht komen poolshoogte nemen.

Dan wordt ineens midden op de Driesprong een aanhanger vol met houten platen geparkeerd. Een geste van de lokale aannemer Hoedemakers, zo blijkt. Wie hout nodig heeft om zijnruiten te beschermen, mag van de stapel pakken. En dat doen verschillende ondernemers. Een paar vrouwen sjouwen hout naar hun modewinkeltje naast de bakker. Opa wordt meteen gebeld om met de boormachine te komen.

Roy van Veghel bekijkt het tafereel vanaf het terras van 't Vosje. ,,Het is mooi om te zien hoe ze elkaar helpen in het dorp". Dat is een lichtpuntje in deze voor ondernemers moeilijke. Tegenover hem worden terrasafscheidingen verwijderd. 't Vosje zelf timmert de boel niet dicht, zegt Van Veghel. Later op de dag gebeurt dat alsnog.

Alle kleding uit de winkel

Bij Xan mode zijn verschillenden mensen druk in de weer. Het is een keten van vier winkels, waaronder in de Helftheuvel. ,,De Helftheuvelpassage tien minuten geleden dichtgegaan", zegt de mede-eigenaar, terwijl hij stapels met kleren achter in een auto legt. Xan haalt de winkel helemaal leeg: ,,Dan is er in ieder geval niets om te plunderen behalve wat lege rekken.”

Niet in de rotzooi zitten

Wim Kok laat op de Driesprong intussen het rolluik van zijn fotospeciaalzaak zakken. ,,De ruit ervoor is van speciaal veiligheidsglas, die slaan ze niet zomaar in. De andere ramen zijn enkel glas, daar heb ik pklaten voor laten zetten. Vanochtend deden ze dast al bij de schoonheidssalon aan de overkant. Ik heb die aannemer gevraagd wat het zou kosten als hij het ook bij mij deed. Voor die 150 euro wil ik niet in de rotzooi zitten.”

