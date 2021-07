Maatregelen na aanslag op slagerij: ‘Sluiting van de zaak is mogelijk als zwaarste maatregel’

Stoepte­gelex­po­si­tie van KW1C-studenten eyecatcher op Bossche Markt: ‘Nu maar hopen dat ze blijven liggen’

23 juli DEN BOSCH - Een normale afstudeerexpositie was tijdens coronatijd niet mogelijk. Dus bedachten creatieve studenten van de Academie voor Media, Arts & Performance van het Koning Willem I College in Den Bosch iets anders. Het werd een ‘stoeptegelexpositie’ met ‘daaronder’ werk van net afgestudeerde studenten. De bijzondere tentoonstelling is tot en met het eind van de Bossche zomer via de stickers op de Markt in de stad te zien.