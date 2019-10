Machinisten lieten Rode Kruistrein met tientallen gewonden in 1944 achter bij station Rosmalen

ROSMALEN - Zeventien wagons lang was de trein van Het Rode Kruis die in 1944 met honderden gewonden onverwacht stil kwam te staan bij station Rosmalen. Er is nu een maquette van gemaakt.

Het was onrustig en gevaarlijk op 16 en 17 september 1944 in en rond het station in Den Bosch. Geallieerde jachtvliegtuigen beschoten het gebied waarbij verschillende doden en gewonden vielen. Een Rode Kruistrein afkomstig uit Boxtel met aan boord tientallen gewonde militairen bleef bij de aanvallen buiten schot.

NS-machinist Hendrik Evers en zijn leerling J. van Vugt trokken de volgende dag met hun locomotief de 15 personen- en 2 goederenwagons in de richting van Nijmegen. Bij station Rosmalen stond het sein op rood en werd de lange trein stilgezet. In de nacht van 17 op 18 september koppelden Evers en Van Vugt heimelijk de locomotief los van de wagons en gingen ermee vandoor. Bij Oss zetten ze de loc stil en vluchtten te voet verder richting Nijmegen, hun woonplaats.

Landelijke spoorwegstaking

,,Met deze actie gaven ze gehoor aan een oproep van de Nederlandse regering in Londen voor een landelijke spoorwegstaking", zegt Piet Korsten van de Rosmalense heemkundekring Rosmalla. Het verhaal van de Rode Kruistrein was eerder in boekvorm opgetekend door Rosmalenaar Ad Hermens die als 12-jarige naast het station woonde.

V.l.n.r Riny van Hassel, Piet Korsten en Jos Korsten bij de maquette.

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding nam de kring het initiatief voor een maquette. Daarvoor werd Riny van Hassel in de arm genomen die al meerdere maquettes voor de kring maakte. Jos Korsten hielp mee met de vervaardiging van rails en wagons. Van het stationsgebouw kon Van Hassel tekeningen gebruiken die bij een veel latere verbouwing waren gemaakt. ,,We wilden het seinhuisje ook nabouwen. Maar daar was bijna niets van bekend. Uiteindelijk spoorden we in Veghel nog een dochter op van de familie die er in gewoond had. Zij had nog foto's die wij konden gebruiken om het na te bouwen.”

Ziekenhuis Coudewater

Omdat in september 1944 operatie Market Garden ook was begonnen, wilden de Duitsers hun gewonden zo snel mogelijk in veiligheid brengen met legervoertuigen. Toen alle Duitsers vertrokken waren, bleken in de trein nog drie geallieerde gewonden te verblijven. Rosmalenaren die in de buurt woonden, waaronder de moeder van Ad Hermsen, bekommerden zich om hun. Ze werden uiteindelijk vervoerd naar psychiatrisch ziekenhuis Coudewater waar ze werden verzorgd. De lege trein bleef nog tot in maart 1945 staan.

De maquette is gemaakt op een schaal van 1 op 50 en meet 2.44 bij 0.70 meter. Niet alle 17 wagons passen er op. De maquette is tijdens de viering van 75 jaar bevrijding te zien. Rosmalla vertoont op 23 oktober (20.30 en 21.30 uur), 24 oktober (13.45, 15.20 en 20.30 uur) en op 25 oktober (19.30) ook de nieuwe film Vijf Donkere jaren in de Kentering.