Mag je dansen op muziek van Rapper Boef in een restaurant?

Na drie branden in Helvoirt: eind deze maand is er een oplossing

9:24 HELVOIRT - Hoe het na drie branden in het afgelopen weekeinde verder gaat in de Paul Vlemmincxstraat in Helvoirt wordt eind deze maand duidelijk. Dat stelt een woordvoerster van woningcorporatie Woonveste. Er is deze week in dorpshuis HelvoirThuis een gesprek geweest tussen medewerkers van de woonstichting en straatbewoners.