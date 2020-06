Mag Vught wel of niet verder met het verharden van de Jagersboschlaan?

De voorzieningenrechter luisterde uitgebreid naar alle voors en tegens en stelde beide partijen verschillende vragen. ,,Aan de ene kant hebben we dus de bewoners die niet begrijpen waarom de weg per se nu al moet worden aangepakt en aan de andere kant stelt de gemeente dat de weg op tijd klaar moet zijn in verband met de reconstructie van de N65. Ik wil er nog een paar dagen over nadenken.”

Tijd genoeg

Volgens de bewoners is er tijd genoeg om de inhoudelijke behandeling van de zaak op 25 augustus en de daarop volgende uitspraak (binnen zes weken) af te wachten. De gemeente Vught stelt van niet. ,,Dan komen we in de knel met de planning en gemaakt afspraken met aannemers", aldus advocaat Franc Pommer. ,,Woensdag willen we beginnen met voorbereidende werkzaamheden.”

Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, werd maandag niet duidelijk. Mogelijk wacht Vught toch de uitspraak van de voorzieningenrechter af.

Reconstructie N65

Volgens de gemeente is het verharden van de Jagersboschlaan nodig vanwege de komende reconstructie van de rijksweg N65. Omdat de aansluitingen Bréautélaan en Martinilaan dan komen te vervallen zouden voorzieningen zoals Regina Coeli en het Maurick College, zonder openstelling van de Jagersboschlaan, niet goed bereikbaar zijn. Andere redenen zijn: de bereikbaarheid van de hulpdiensten én een evenredige verspreiding van het verkeer.

Volledig scherm Met een stille tocht vroegen actievoerders aandacht voor behoud van de groene Jagersboschlaan en de wijze waarop Vught omgaat met inspraak. © BD

De maatregel stuit op fors verzet van de omwonenden en het Maurick College. Die vroegen de rechter in te grijpen en de werkzaamheden stil te leggen. Ook de Fietsersbond, de Stichting Natuur- en Milieugroep Vught en het nabij gelegen kinderdagverblijf Mowgli zijn niet blij met de ingreep. Over de weg gaan straks zo'n 1500 auto's rijden. Die mengen zich met wandelaars en fietsers die veel gebruikmaken van de groene nu nog deels onverharde laan.

,,En daar heb ik alle begrip voor", stelde wethouder Toine van de Ven tijdens het kort geding. ,,Ik snap dat ze dit geen leuk besluit vinden. Maar we zien de reconstructie van de N65 op ons af komen en dus moeten we straten aanpassen zodat we ons kunnen blijven voortbewegen. Hoe vervelend dat voor de omwonenden ook is. Het is in het algemene belang van heel Vught. We moeten dit nu voortzetten en kunnen niet tot het allerlaatste moment wachten.”

Clausule

Volgens bewoners is uitstel geen probleem. ,,De schop voor de N65 gaat nog lang niet de grond in. Ook dat plan moet nog langs de rechter. En afspraken met aannemers? De gemeente weet al lang dat dit uit zou draaien op een gang naar de rechter. In dit soort zaken wordt altijd een clausule opgenomen dat men zich niet aan de afspraken hoeft te houden als de zaak onder de rechter is.”

Gemeenschapsgeld

Mocht de voorzieningenrechter donderdag Vught alsnog de vrije hand geven dan wordt de weg de komende maanden aangelegd en kan het in theorie zo zijn dat de vergunning voor de verharding en/of openstelling van de Jagersboschlaan in het najaar alsnog wordt vernietigd. ,,Als Vught verliest is er zeven ton tot een miljoen euro gemeenschapsgeld over de balk gegooid", aldus advocaat Marga van Gerwen.