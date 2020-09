Mainstage hoopt dans te ontspringen bij nieuwe coronamaatregelen

Bossche verloskun­di­ge Jongmans geridderd voor geboorte­zorg rond Eindhoven

25 september DEN BOSCH/EINDHOVEN - Verloskundige Lidewijde Jongmans (64) uit Den Bosch stond in 37 jaar in het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven duizenden vrouwen en hun partners bij bij de geboorte van hun kind. Vrijdagmiddag nam ze afscheid en werd voor haar verdiensten voor de geboortezorg in de regio Zuidoost-Brabant geridderd. Burgemeeser Jack Mikkers van Den Bosch speldde haar in Veldhoven de versierselen op.