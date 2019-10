Mainstage op gevel Brabanthallen

De hal heeft een ander aanzien gekregen. Er is een ‘black box’ waardoor er extra ruimte is voor onder meer (internationale) popconcerten, grote voorstellingen en congressen met maximaal 3100 zitplaatsen of 6000 staanplaatsen.

Jeroen Dona, directeur Beurzen & Evenementen Zuid en West bij Libéma, zei onlangs in het Brabants Dagblad dat Zuid-Nederland met Mainstage in één klap op de entertainmentkaart staat. De eerste maanden worden gebruikt om een en ander te kunnen perfectioneren.

Bars en garderobe

In april volgend jaar is er een grootschalige opening. Voor de ‘vernieuwbouw’ is in Engeland een verschuifbare tribune gemaakt met 1100 zitplaatsen. In de zaal zijn 2000 vaste stoelen gezet. De laad- en losruimten aan de zijkant moeten wijken voor de publieksfoyer met bars en garderobe. De glazen wand krijgt een glas-in-lood-effect. RTL Z heeft de Brabanthallen uitverkoren om daar 31 oktober het jaarlijkse MKB Ondernemerscongres te houden.