Makers van ‘Fanfari Bombari’ storten zich nu op Brabantse drugswereld

DEN BOSCH - De strijd tegen de ‘ondermijnende criminaliteit’ is ook voor de Brabantse kunstwereld een bron van inspiratie. In navolging van Het Zuidelijk Toneel komt de stichting POON in 2020 met een ‘muzikaal theaterspektakel’ over de Brabantse drugsindustrie.

De voorstelling, ‘Eldorado’ geheten, zal te zien zijn in de gemeenten Rucphen, Hilvarenbeek, Cuijk, Loon op Zand en Bernheze. Vijf plattelandsgemeenten, want het theaterspektakel richt zich vooral op de drugscriminaliteit in het Brabantse buitengebied. Boeren die -al dan niet bewust- een wietplantage of een drugslab in hun schuren hebben, drugsafval dat gedumpt wordt in de natuur: dáár gaat het over in Eldorado . En de vraag die boven de voorstelling zweeft is: in wat voor Brabant willen wij leven?

De Stichting Poon tekende in 2016 ook voor de productie Fanfari Bombari, die speciaal gemaakt werd voor het Jeroen Boschjaar. Net als toen is het ook nu de bedoeling dat lokale muziekverenigingen (fanfares, harmonieën, zangkoren) bijdragen aan het spektakel. ,,We zijn al begonnen met de werving, de belangstelling is goed", zegt producent Roel Rutten. ,,We denken dat er straks iedere avond zo'n tweehonderd muzikanten meedoen".

Taskforce betaalt mee

Het succesvolle Fanfari Bombari werd gemaakt door componist Bart van Dongen (muziek) en toneelschrijver Wiske Sterringa. Dat duo schrijft nu ook Eldorado. Eindhovenaar Roel Swanenberg is de regisseur en ook zanger (en ex-PSV-voetballer) Bjorn van der Doelen werkt mee. De Brabantse taskforce tegen de drugscriminaliteit legde de contacten met de gemeentebesturen en verleent ook een financiële bijdrage. De taskforce ziet het als één van haar taken om de Brabantse bevolking bewust te maken van de drugsproblematiek.

In elk van de vijf deelnemende gemeenten zijn drie voorstellingen te zien. De eerste staat gepland op 8 mei in Rucphen, de laatste op 5 juli in Bernheze. Stichting POON is nog op zoek naar boeren waar het ‘theaterspektakel’ kan worden gespeeld. En ook dat komt goed, verzekert Rutten.

