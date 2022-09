Man (18) uit Den Bosch aangehouden voor betrokkenheid bij overval op supermarkt

Avontuur­lij­ke zwaan relaxt in middenberm op de A2 bij Den Bosch

DEN BOSCH - Een zwaan is zaterdagmiddag op avontuur gegaan op de A2 bij Den Bosch. De gesnavelde snuiter had zich in de middenberm genesteld. Daardoor moest de linkerrijstrook richting Utrecht tijdelijk worden afgesloten.

