Man (19) aangehouden voor straatroof met vuurwapen in Den Bosch

Een 40-jarige man uit Zaltbommel liep in oktober op de Dertien Loten in Den Bosch toen hij plots werd bedreigd door de 19-jarige verdachte met een vuurwapen. Na een worsteling wist het slachtoffer het vuurwapen af te pakken, waarop de straatrover zich snel uit de voeten maakte en een park in rende.