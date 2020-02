Man (22) uit Kerkdriel eist 10.000 euro: twee jaar cel voor afpersing met vuurwapen

Meer ruimte voor én op het terras in Den Bosch, maar geen ruimte voor grote horecacon­cep­ten in centrum

14:45 Do 20 feb. Er moet meer mogelijk zijn op terrassen direct buiten de binnenstad. Kleinschaligheid op horecagebied is verder de kracht van het centrum, en dus zal het ook in de toekomst lastig blijven voor grote horecaconcepten als sushizaken of grote pizzeria's om zich daar te vestigen. Dat staat in de nieuwe horecavisie van de gemeente.