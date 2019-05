Man (22) uit Rosmalen krijgt rake klappen bij ruzie in Den Bosch

De stad van... Lidwien van Noorden: ‘Het Bevrij­dings­fes­ti­val hoort niet achter hekken’

12:10 Lang vond nachtburgemeester Lidwien van Noorden (62) Den Bosch een wat ingedutte stad, maar nu is ze blij met de Tramkade en het aantal festivals. ,,Maar voor je het weet dut het weer in en zijn we weer de stad van de behoudende rijken. We hebben maar drie of vier tenten met een nachtvergunning, dus jongeren komen wel te kort. Die gaan naar Tilburg of Eindhoven, als het lukt.”