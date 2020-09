Man (22) vrijgesproken van viervoudige poging tot moord in Den Bosch, wel 250 euro boete

DEN BOSCH - Een 22-jarige man is door de rechtbank vrijgesproken van viervoudige poging tot moord bij de Balkbrug-Oost in Empel. Hij werd ervan verdacht dat hij op 4 augustus 2019 op vier personen in een rijdende auto had geschoten, maar er is onvoldoende bewijs om hem daarvoor te veroordelen, zo stelt de rechtbank. Wel krijgt de man een geldboete van 250 euro.

Het incident dateert van 4 augustus 2019. De 22-jarige man was bij een woning in Den Bosch met zijn bestelbus om geld op te halen voor een bekende van hem. Daar kreeg de man ruzie met een van de mensen in de woning over het geld. Daarbij, zo gaf de verdachte toe, heeft hij mogelijk dreigende teksten geroepen en gezegd terug te komen op een scooter.

Een half uur later kwam ook daadwerkelijk een scooter de straat in rijden. De man die daarop zat bedreigde een buurvrouw van het eerste adres en sloeg bij weer een andere woning een ruit in. Daarna reed de scooterrijder weg.

Geschoten

Niet veel later schoot een scooterrijder op een auto met daarin vier mannen, waaronder de man waarmee de 22-jarige ruzie had gehad over het geld. Een van de inzittenden raakte gewond. Hij liep een klaplong op.

Volgens de officier van justitie was de 22-jarige man de scooterrijder en daarmee dus ook de schutter van het incident. De advocaat van de verdachte trok dat al in twijfel en stelde eerder al dat de zaak ‘wankelt'. De rechtbank geeft aan ook te betwijfelen of het om dezelfde man gaat.

Zo ontkent de 22-jarige dat hij terug is gegaan op een scooter en op de auto heeft geschoten, de bedreigde buurvrouw geeft aan dat de verdachte niet dezelfde persoon is als haar bedreiger en twee verklaringen van inzittenden van de auto kloppen niet met elkaar. ‘Bovendien is niet uit te sluiten dat hun waarnemingen zijn gekleurd door het incident vlak daarvoor', geeft de rechter aan.

Vergissen

Nog een belangrijk detail is dat de bedreiger zich tot twee keer toe heeft vergist in het huisnummer. Zowel de bedreiging als het inslaan van de ruit was gericht aan het verkeerde adres. Vreemd als de verdachte nog geen 30 minuten eerder in die straat was.

Bij de verdachte thuis werd nog wel een kogelpatroon gevonden, met gelijksoortige hulzen als die bij het schietincident zijn gevonden. Daarnaast zaten er kruitresten op een tasje dat de man bij zich had toen hij werd aangehouden. De rechter vindt dit onvoldoende onderscheiden bewijs om te stellen dat de 22-jarige ook echt de schutter moet zijn. Daarom is hij vrijgesproken

Boete

De 22-jarige is al op vrije voeten gesteld. Hij moet nog wel een boete van 250 euro betalen voor het in het bezit zijn van het kogelpatroon.

