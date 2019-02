Man (23) uit Den Bosch opgepakt voor vijfmaal gratis tanken

ANALYSE Armworste­len om Kaaihal en tijdelijk theater in Den Bosch

6:13 DEN BOSCH - Directie en raad van commissarissen van het Theater aan de Parade hebben dinsdag de discussie rond een nieuw Kaaihal en dus ook de toekomst van een tijdelijk theater in Den Bosch op scherp gezet. In een boodschap aan de politiek wordt duidelijk gemaakt dat er een nieuw hal op de Tramkade moet komen, anders is er geen tijdelijk theater en vallen er mogelijk ontslagen. Een alternatief is er niet - ook niet in de Brabanthallen – wordt zonder enige onderbouwing gesteld.