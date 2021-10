Man (24) haalt levensgevaarlijke capriolen uit op motor in Den Bosch

Puzzelen naar nul, ook bij de laatste Bossche begroting van financiële baas Jan Hoskam

28 september DEN BOSCH - Wél of géén extra geld naar een rotonde of wél of níet bezuinigen op het groen in de straten. Het kán allemaal voorbijkomen in de jaarlijkse begroting. Voor wethouder Jan Hoskam van financiën na elf jaar de laatste keer, hij stopt er immers na de verkiezingen mee. ,,Wat er leuk aan is? Het puzzelen om zaken in Den Bosch mogelijk te maken. De puzzel om op nul uit te komen.’’