Man (31) wil voorrang op wachtende zieken in JBZ Den Bosch, maar krijgt die niet: bedreigt drie beveiligers

Of hij Amadeiro wilde worden in Oeteldonk? Zijn vrouw zei direct: doen!

19:21 DEN BOSCH - Professor Koen Becking kreeg in 2019 een massale ontvangst voor het station in Den Bosch. 30.000 Oeteldonkers spreken hem tijdens het carnaval tot in de nacht aan met hoogheid. De voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Tilburg staat voor zijn tweede carnaval. ,,Amadeiro wordt aanbeden, maar ik stijg er niet van op. Het is ook fijn als het carnaval weer voorbij is en je kunt uitzien naar volgend jaar.’’