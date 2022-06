Man (34) dreigt van brug te springen in Den Bosch, maar politie weerhoudt hem ervan met taser

Een jongeman zag de bebloede man met ontbloot bovenlijf over de brug lopen en alarmeerde de politie. Toen de politie met vier wagens arriveerde (met één wagen van de handhaving), stond de man al met een been op de reling richting de Tramkade. Mocht hij gesprongen hebben, dan zou hij in het water terecht zijn gekomen.

Een van de drie rijstroken van de Diezebrug werd afgezet en fietsers werden aan de kant waar de man stond tegengehouden. ,,Hij vertoonde verward gedrag en vormde mogelijk een gevaar voor zichzelf. Zo dreigde hij van de brug te springen en had zichzelf ook mogelijk verwond", laat een politiewoordvoerder weten.

Getaserd

Een tijd lang ging de politie met de man in gesprek waarna hij van gedachten leek te veranderen. Hij ging op de reling zitten met zijn rug richting het water en even later ging hij op het loop- en fietsgedeelte van de brug staan. Daar werd hij rond 12.35 uur getaserd en overmeesterd door politieagenten. Het wapen wordt door de politie gebruikt om een pijnprikkel toe te dienen of om de spieren van het lichaam tijdelijk te verlammen.

Een ambulance kwam vervolgens zodat hij behandeld kon worden door de hulpdiensten. Rond 13.10 uur was de man weer op de been. Hij liep met enkele agenten naar een ambulance die onderaan de brug was geparkeerd. Zijn hoofd was in verband gewikkeld. Ook had hij folie om het ontblote bovenlichaam. ,,Hij is daarna aan de zorg overgedragen", aldus de politie.



