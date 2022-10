Man (35) in gevangenis in Vught opgepakt voor ontvoering en marteling

Late ontsnap­ping van Lidewij Welten en co op bezoek bij MOP

Bo van Kempen had heel graag met haar MOP gewonnen van Kampong, waar ze zeven jaar in de jeugdopleiding rondliep. Maar de promotieklasser uit Vught moest na een heroïsche strijd in de slotfase toezien dat de hoofdklasser uit Utrecht - met Lidewij Welten in de gelederen - toch nog de 1-2 maakte.

13 oktober