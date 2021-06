Man (36) om het leven gekomen bij auto-ongeluk in buitengebied Vinkel

INTERVIEW Forum in Brabant heeft alleen Joris van den Oetelaar nog over: ‘Het is heel emotioneel’

15 juni DEN BOSCH - En toen was hij nog maar alleen. Forum voor Democratie heeft in Brabant slechts Joris van den Oetelaar over. De acht mannen met wie hij dik twee jaar geleden het politieke avontuur aanging, stapten op of splitsen zich af. De ondernemer uit Schijndel blijft zijn partij wél trouw. ,,Ik ben niet het type dat opgeeft.”