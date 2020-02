Man (42) botst bij heftige achtervolging in Rosmalen bewust tegen politieauto's: drie maanden cel

De man reed ’s nachts in Rosmalen, waarbij hij door een politieagent in burgerkleding werd gestopt. De agent vroeg hem zijn raam open te doen en zijn auto uit te zetten, maar dat deed hij niet. In plaats daarvan gaf hij gas en ging ervandoor. Bij het wegrijden slipte hij opzij en raakte de agent aan zijn been.

Vluchtende man laat zich niet tegenhouden

‘Vrezen voor zwaar letsel’

‘Er was sprake van zware mishandeling van drie agenten die in de dienstauto zaten’, zei de officier van justitie in de rechtbank. Hij werd daarvan vrijgesproken, omdat het aan bewijs ontbrak dat er ‘tijdens de incidenten een aanmerkelijke kans bestond dat de agenten zwaargewond zouden kunnen raken’, zo sprak de rechtbank. Er was niet genoeg bewijs dat de man daar bewust op uit was. Wel was er volgens de rechtbank sprake van bedreiging met zware mishandeling, omdat de agenten in hun auto zaten toen de man daar bewust tegenaan reed: ‘Ze konden vrezen voor zwaar letsel.’