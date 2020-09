Man (48) uit Rosmalen gewond naar ziekenhuis na steekpartij in Den Bosch, verdachte aangehouden

Fietsen in centrum Den Bosch mag weer, iedereen negeert verbod en handhaven te duur

8:13 DEN BOSCH - Je zou haast vergeten dat het al maandenlang verboden is om in het weekend overdag van elf tot zes in de Bossche binnenstad te fietsen. Dat geldt ook voor het in het wilde weg stallen van de fiets. Handhaven is onbegonnen werk. Vanaf nu mag het weer. En zo is er nog meer.