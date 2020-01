Man (48) uit Vught nog twee weken vast na overval op hostel in Groningen

De 43-jarige man uit de gemeente Noordoostpolder en een 48-jarige man uit Vught zijn opgepakt na de overval. Een hostelmedewerker werd bij de overval met geweld overmeesterd, waarna een gering geldbedrag werd buitgemaakt. ,,De verdachten zijn al voorgeleid en de rechter-commissaris heeft uitgesproken dat zij twee weken langer in bewaring blijven. De raadkamer van de rechtbank kan zich eventueel nog over de termijn daarna buigen’’, meldt Bart Olmer, woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland.

Een van de verdachten meldde zich vrijwel direct na de overval op het politiebureau, terwijl een tweede verdachte kort daarna kon worden aangehouden in de buurt van het hostel. Volgens Olmer is onduidelijk of beide mannen in het hostel verbleven en of er nog meer aanhoudingen volgen. ,,Dat gaan we niet zeggen, we kiezen er in dit geval bewust voor niet meer te melden’’, aldus Olmer.