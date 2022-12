Man (52) staat terecht voor mishandeling: ‘U bleef hem maar slaan’

Politie zit nog steeds met vragen rond explosies bij woning en auto in Den Bosch: ‘Alles ligt nog open’

DEN BOSCH - De politie is nog volop bezig met onderzoek naar twee explosies die onlangs plaatsvonden in Den Bosch. Het gaat om explosie bij een auto die dinsdagochtend rond 08.00 over de Acaciasingel reed en om een explosie enkele dagen eerder bij de voordeur van een flatwoning aan het Kapelaan Koopmansplein.

