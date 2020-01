Man (75) van fiets getrokken en mishandeld in Vught

Koning Willem 1 College valt buiten landelijke top 10, maar handhaaft aantal topoplei­din­gen

8:16 DEN BOSCH - Wie apothekersassistent, handhaver, kok of acteur wil worden, zit goed bij het Koning Willem 1 College (KW1C). Het regionaal onderwijs centrum in Den Bosch heeft volgens de nationale Keuzegids MBO 2020 vijftien topopleidingen in huis. Wel kukelde de school uit de top-10 van beste scholen.