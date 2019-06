Man aangehouden voor dumping diesel in Engelen

Paul van Loon en Stichting Leergeld kondigen in Den Bosch musical aan

1 juni DEN BOSCH - Kinderboekenschrijver Paul van Loon gaat met Stichting Leergeld een eindmusical voor groep 8 van de basisschool in Nederland produceren. In het verhaal van Van Loon is de boodschap van Stichting Leergeld over sociale uitsluiting verwerkt.