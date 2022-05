Man belandt in water bij Diezebrug in Den Bosch, gewond naar het ziekenhuis

MET VIDEO Het moest twee keer van ver komen, maar HC Den Bosch staat ‘gewoon’ weer in de finale

Het leek op shootouts uit de draaien bij HC Den Bosch tegen HDM zaterdagmiddag. Maar in de voorlaatste minuut werd het tweede duel in de best-of-three toch nog in Bosch’ voordeel beslist. Goudhaantje Frederique Matla pushte een strafbal binnen: 1-0. HC Den Bosch staat ‘gewoon’ weer in de finale van de play-offs.

16 mei