Man betrapt bij klassieke wisseltruc in winkel: ‘U probeerde de kassière constant af te leiden’

Burgemees­ter Mikkers over lockdown: ‘Mensen zochten de randjes op, die zijn er nu bijna niet meer’

14 december DEN BOSCH - ‘Heel pijnlijk’, maar ook de enige oplossing die nog restte. Dat zegt de Bossche burgemeester Jack Mikkers in een reactie op de landelijke lockdown. ,,Het is te druk in de stad, op de weg, op de werkvloer. Er zijn gewoon veel te veel besmettingen, de zorg staat onder druk. Brabant kleurt dieprood.”