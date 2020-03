Man botst met cabriolet op boom op N65 bij Vught

Rijen wachtenden bij coffee­shops in Den Bosch: ‘Het is sluiten mensen’

8:36 DEN BOSCH - Onverbiddelijk gaan precies om 18.00 uur de rolluiken van coffeeshop ‘The Grass Company’ aan het Emmaplein naar beneden. ,,Het is sluiten mensen”, roept de portier. Tientallen jongeren en wat ouderen, die vlak voor zessen nog snel wat wiet wilden scoren, druipen teleurgesteld af. De rij is even snel verdwenen als die even over half zes is ontstaan nadat minister Bruins meedeelde dat alle eet- en drankgelegenheden in ons land tot en met 6 april dicht moeten.