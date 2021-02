Man die stapels geld van flat in Den Bosch gooide moet jaar de cel in

‘Regen’ bankbiljet­ten bij Bossche Klokken­laan leidt tot aanhouding van vrouw

24 maart DEN BOSCH - Onderzoek naar de ‘regen’ van talloze bankbiljetten bij de Bossche Klokkenlaan en brandstichting zaterdagnacht in een flat heeft zondag geleid tot een aanhouding. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat een dochter is aangehouden van de vrouw die in de flat woont waar brand was gesticht.