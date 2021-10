Man die zwaargewond raakte bij ongeluk in Vinkel werd mogelijk eerder al aangereden

VIDEO Zwaargewon­de bij ongeluk langs A59 in Vinkel

27 september VINKEL – Een man of vrouw is zondagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk aan de Rekken, een weg parallel aan de A59 tussen Vinkel en Heesch. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar mogelijk gaat het om een voetganger of fietser die is aangereden door een auto.