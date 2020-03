Man drinkt te veel en botst met cabriolet tegen boom op N65 bij Vught

Bossche­naar moet tien jaar cel in voor doodsteken van zijn vrouw: ‘Gevoelens van vernede­ring en boosheid’

19:10 DEN BOSCH - Een 68-jarige man Bosschenaar is maandag veroordeeld tot tien jaar celstraf voor het doden van zijn echtgenote. Volgens de rechtbank heeft hij in juni vorig jaar in hun woning aan de Marco Polostraat haar keel doorgesneden. In totaal zou hij haar 49 keer hebben gestoken.